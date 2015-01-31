Seyfi Doğanay hayatını kaybetti

Usta ses sanatçısı 51 yaşındaki Seyfi Doğanay, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde, dün saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Seyfi Doğanay kimdir?

Seyfi Doğanay bir söyleşide kendisini şöyle anlatmıştı:

1964 yılının 4 Haziran günü, İçel'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldim. 5 kardeşin en büyüğü ve İkizler burcundan olup, 11 yıllık evli ve bir kız çocuğu babasıyım. Altı yaşında okul hayatıma ve aynı zamanda da meslek hayatıma (berber çırağı) başladım.

Çok zor ve yorucu geçen 11 yılın sonunda liseyi bitirdiğimde halen berberliğim devam ediyordu ve ailem son iki yıl Almanya'daydı. 1981 yılında Almanya'ya ailemin yanına gittiğimde, henüz 17 yaşında kendisini nelerin beklediğini bilmeyen bir gençtim.

Ama şaşkınlığım uzun sürmedi, mücadeleye alışmış biri olarak kısa zamanda Almanca'yı öğrenip meslek eğitimime başladım ve aynı dönemlerde de çocukluğumdan beri içimde olan müzik hayatım başladı. Mesleğimi elime aldığımda (soğuk demir ve kaynak işleri), müzikte de iyi bir yol kat etmiştim. Çok çabuk kadrolu iş bulmuştum.

17 yıl boyunca hem fabrikada çalıştım hem de müzikten hiç geri kalmadım. 1987 yılında İstanbul'da 'Aylarla Selam' isimli bir kaset yaptım ama maddi imkansızlıktan dolayı kasetim hiçbir zaman lanse edilmedi. Sayısız mekanda ve sayısız düğünde müzik yaptım ama en güzeli sayısını hatırlayamayacağım kadar sanatçı büyüklerimle turnelere katılıp sahneleri paylaşıp çoğu kez de onlara eşlik ettim. Almanya'nın dört bir yanında, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Kıbrıs'ta müzik yaptım. Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Coşkun Sabah, Nejat Alp, Nuray Hafiftaş, Pınar Dilşeker, Arif Sağ, Seyfi Doğanay, Yunus Bülbül, Soner Arıca ve daha birçok sanatçı büyüklerim, hepsini saygıyla anıyorum.

Birçok müzik grubum ve müzisyen dostlarımla güzel anılarım oldu. Ama bütün bunlar çok güzel olsa da hep bir eksiklik vardı. Ümit yeniden Türkiye 'de yıl 2004, nihayet tekrar vatanımdayım. Zaten hiçbir zaman ısınamadığım Almanya'dan döndüm.