Seyfe Gölü 500 metre çekildi

Kırşehir'deki Seyfe Gölü yanlış şekilde sulama yapılması ve içme suyu elde edilmesi sebebiyle 500 metre çekildi. 187 çeşit kuşun yaşadığı gölde flamingoların yaşam alanları da daralıyor.

Kırşehir’in Mucur İlçesi’ne bağlı Seyfe Köyü sınırları içerisinde bulunan doğa harikası Seyfe Gölü, küresel ısınma, tarımsal amaçlı sulama ve içme suyu elde edilmesi nedeniyle yaklaşık 500 metre çekildi. Seyfe Gölü Koruma Derneği Başkanı Mustafa Yavuz, "Doğa harikası yere çıkmak için yapılan hataları giderirsek, Seyfe Gölü doğal haline dönecektir" dedi.

Mustafa Yavuz, başta yavru yapıp çoğalan flamingo olmak üzere göçmen kuşların yaşam alanı durumundaki Seyfe Gölü’nden su çeken kuruluşlara yazılı ve sözlü bildirimlerde bulunduklarını söyledi. Mustafa Yavuz, suç duyurusunda buna rağmen halen gölden su çeken kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Toplam 152 hektarlık yaşam alanında 187 çeşit kuş türü barındığı, geçen yıllarda yeterli yağışı alamayan Seyfe Gölü, kurumaya yüz tutarak üzerinde araba yarışları düzenlendi. Kürsel ısınma, yanlış sulama yöntemleri ve açılan drenaj kanalları ve Mucur İlçesi ile köylerinin bu gölden içme suyu çekmeleri sonucu yaz aylarında artan sıcaklarla birlikte buharlaşmasıyla göl 500 metre içeri çekildi. Çekilme sonucu Seyfe Gölü’ndeki göçmen kuşlarının yaşam alanlarının daralmasına neden olduğunu, güzelliklerinin de yok olmasına neden olduğunu belirten Seyfe Gölü Koruma Derneği Başkanı emekli öğretmen Mustafa Yavuz, şunları söyledi:

"Seyfe Gölü, televizyon belgesellerini aratmayacak güzelliklere sahip. Göl, geçmişte yapılan hatalardan dolayı yaz aylarında korkutucu biçimde çekiliyor. Yaşam alanının daralması sonucu kuş ölümleri görülüyor. Dernek olarak ’Göl kurumasın’ diye çırpınıyoruz. Göl, yüzey suları ile debisini korumaya çalışıyor. Ama Mucur İlçesi ve köyleri içme suyu ihtiyaçlarını bu gölden sağlamaya çalışıyor."