T24 LogoT24 Logo
Çevre

Seyfe Gölü 500 metre çekildi

187 çeşit kuşun yaşadığı Seyfe Gölü kurumayla karşı karşıya

20 Ağustos 2012 22:48

Kırşehir'deki Seyfe Gölü yanlış şekilde sulama yapılması ve içme suyu elde edilmesi sebebiyle 500 metre çekildi. 187 çeşit kuşun yaşadığı gölde flamingoların yaşam alanları da daralıyor.

Kırşehir’in Mucur İlçesi’ne bağlı Seyfe Köyü sınırları içerisinde bulunan doğa harikası Seyfe Gölü, küresel ısınma, tarımsal amaçlı sulama ve içme suyu elde edilmesi nedeniyle yaklaşık 500 metre çekildi. Seyfe Gölü Koruma Derneği Başkanı Mustafa Yavuz, "Doğa harikası yere çıkmak için yapılan hataları giderirsek, Seyfe Gölü doğal haline dönecektir" dedi.

Mustafa Yavuz, başta yavru yapıp çoğalan flamingo olmak üzere göçmen kuşların yaşam alanı durumundaki Seyfe Gölü’nden su çeken kuruluşlara yazılı ve sözlü bildirimlerde bulunduklarını söyledi. Mustafa Yavuz, suç duyurusunda buna rağmen halen gölden su çeken kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Toplam 152 hektarlık yaşam alanında 187 çeşit kuş türü barındığı, geçen yıllarda yeterli yağışı alamayan Seyfe Gölü, kurumaya yüz tutarak üzerinde araba yarışları düzenlendi. Kürsel ısınma, yanlış sulama yöntemleri ve açılan drenaj kanalları ve Mucur İlçesi ile köylerinin bu gölden içme suyu çekmeleri sonucu yaz aylarında artan sıcaklarla birlikte buharlaşmasıyla göl 500 metre içeri çekildi. Çekilme sonucu Seyfe Gölü’ndeki göçmen kuşlarının yaşam alanlarının daralmasına neden olduğunu, güzelliklerinin de yok olmasına neden olduğunu belirten Seyfe Gölü Koruma Derneği Başkanı emekli öğretmen Mustafa Yavuz, şunları söyledi:

"Seyfe Gölü, televizyon belgesellerini aratmayacak güzelliklere sahip. Göl, geçmişte yapılan hatalardan dolayı yaz aylarında korkutucu biçimde çekiliyor. Yaşam alanının daralması sonucu kuş ölümleri görülüyor. Dernek olarak ’Göl kurumasın’ diye çırpınıyoruz. Göl, yüzey suları ile debisini korumaya çalışıyor. Ama Mucur İlçesi ve köyleri içme suyu ihtiyaçlarını bu gölden sağlamaya çalışıyor."

ETİKETLER

Seyfe Gölü500 metrekurumakuşlarsu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24