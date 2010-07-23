-SEYDİU: UAD KOSOVA'YI KUTSADI PRİŞTİNE (A.A) - 22.07.2010 - Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bağımsızlıkla ilgili kararı Kosova'da sevinçle karşılandı. UAD'nin kararını değerlendiren Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiu, diğer ülkelerin de Kosova'yı tanımaları için hiçbir şekilde kuşkuya yer kalmadığını belirtti. UAD'nin ''Kosova'yı kutsadığını'' belirten Cumhurbaşkanı Seydiu, yapılan oylamadaki sonucun 10'a 4 şeklinde Kosova'nın lehine sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti özellikle dile getirdi. Kosova'nın yavaş fakat sağlam adımlarla ve uluslararası toplulukla uyum içinde ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Kosova Cumhurbaşkanı, UAD'nin Kosova'nın lehine kararından sonra, tereddüt içindeki ülkelerin, özellikle Afrika ve Arap ülkelerinin, Kosova'yı tanımalarını umut ettiklerini ifade etti. Seydiu, ''Kosova'nın tek hedefi Avrupa Birliği ve NATO ile birleşmek ve Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye olmaktır'' diye konuştu. Seydiu açıklamasında, UAD'nin kararında Kosova'nın bağımsızlık ilanının, ''BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 Sayılı Kararı'na, Ahtisari'nin Kosova Planı'na, ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkına ve insan haklarına" aykırı olmadığını gerekçe gösterdiğine de vurgu yaptı. Karardan sonra Kosova'da tam bir bayram havası yaşanıyor. UAD'nin kararının verdiği mutluluk Kosovalıların evlerine, cadde ve sokaklara yansıdı. Araçlarına bayraklar asan Kosovalılar havai fişeklerle kararı kutluyor.