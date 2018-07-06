Seydikemer'de nesli tükenmekte olan 'alaca sansar' görüntülendi

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesi kırsalında, nesli tehlikede olan alaca sansar fotoğraflandı. Yaban hayatında ender rastlanan türlerden alaca sansarın görüntülenmesi heyecanla karşılandı.

Seydikemer ilçesinin en uzak yaylalarından olan Temel Mahallesi Kıncılar Mevkisi\'nde Şevket Taşçı tarafından görüntülenen hayvanın alaca sansar olduğu ortaya çıktı. Ormanlık alanda gezerken bugüne kadar hiç görmediği bir hayvanla karşılaşan Taşçı, bir süre ne olduğunu bilmediği hayvanı inceledi. Daha sonra cep telefonu ile bir kare fotoğraf çekti. Fotoğraf, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu\'na ulaştırılırken, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin fotoğrafı inceledi. İlemin, hayvanın nesli tükenmekte olan alaca sansar olduğunu tespit etti.

İlemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, alaca sansarın ülke genelinde nesli tehlike altında ve tükenme noktasında olan bir tür olduğunu vurgulayıp, \"Bu nedenle Muğla\'da ilk defa kayıt altına alınması büyük önem taşıyor. Muğla\'nın ne kadar önemli bir biyo çeşitliliğe sahip olduğunu tekrar görmüş oluyoruz\" dedi.

ALACA SANCAR

Alaca sansar, yiyecek kaynaklarının azalması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırıldığı \'IUCN Red List Categories and Criteria\'nın kırmızı listesinde yer alıyor. Alaca sansar, Türkiye\'de Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunurken, dünyada ise Güneydoğu Avrupa, İran, Afganistan, Türkmenistan, Moğolistan üzerinden Kuzey Çin\'e kadar yayılış gösteriyor. Kendini savunma durumunda kaldığında yaydığı kötü koku nedeniyle \'kokarca\' olarak bilinen alaca sansar, genellikle sürüngen ve tarla kemirgenleri ile besleniyor. Alaca sansar, zararlılar ile biyolojik mücadelede önemli yer tutuyor.



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