Seyda ifade değiştirdi: Kaçırıldım

T24 - Kaybolmasınından 5 gün sonra dün bulunan 14 yaşındaki Seyda Uğurlu, ilk ifadesinin aksine psikolog gözetimindeki ikinci ifadesinde kaçırıldığını söyledi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.



Zeytinburnu'ndan 5 gün önce kaçırıldığı iddia edilen Seyda Uğurlu, dün polis tarafından bir taksideyken bulundu.



Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen 14 yaşındaki Seyda Uğurlu, ilk ifadesinde, 29 Ocak'ta internetten tanıştığı bir arkadaşıyla Küçükbakkalköy'de buluştuğunu söyledi. Uğurlu, arkadaşıyla 4 gün Ataşehir'deki metruk bir evde saklandığını ifade etti.



İlk ifadesindeki çelişkiler nedeniyle psikolog gözetiminde bir kez daha ifadesine başvurulan Seyda, bu kez kaçırıldığını söyledi. Bunun üzerine, polis tarafından Maltepe Kayışdağı'nda yapılan operasyonda biri 18 yaşında iki kişiyi gözaltına alındı.



İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sıtkı Akgül, Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, Seyda'nın 'kaçırıldım' dediğini aktardı.



5 gün boyunca Anadolu yakasında bir evde tutulduğunu söyleyen Seyda'nın, fırsatını bulduğunda kaçtığını ve taksiye bindiğini söylediği ifade edildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişinin, Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin Üsküdar Çocuk Şube'ye götürüldükleri ve Seyda ile yüzleştirildikleri belirtildi.



