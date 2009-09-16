Seycan Aksu'dan Beşiktaş - Manchester maçı yorumu

Beşiktaş - Manchester maçının ardından Hürriyet gazetesinden Seycan Aksu maçı yorumladı:



Baskı altında maça çıkan Beşiktaş aslında bir nevi yenik başladı diyebilirim. Galatasaray derbisinin ardından çok ağır eleştiriler alan Mustafa Denizli ve ekibi için bu maç adeta bir son gibi gösterildi. Aslında her zaman yaşanan durum yine tekrarlanmış oldu. Bizim Türk Milleti olarak hataya tahammülümüz yok ve hemen ağır faturalar kesebiliyoruz.Ama herkesin unuttuğu bir nokta var ki; karşıdaki takım bir dünya devi olan Manchester United ve böyle durumlarda medyasından taraftarına kadar herkes iki düşünüp bir konuşmalı. Sonuçta bu işin Galatasaray'ı Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı yok. Olmamalı... Tüm bunlara rağmen her zamanki coşkulu Beşiktaş taraftarı İnönü'de takımını büyük bir coşkuyla karşıladı.Ve almış olduğu unvanın hakkını bir kere daha verdi. Maça kontrollü başlayan Beşiktaş'ta ilk yarıda Serdar Özkan çaba sarf etmesine rağmen sonuca ulaşamadı.Holosko yine bekleneni vermedi. Büyük umutlarla transfer edilen Tabata için fazla söze gerek yok varlığıyla yokluğu birdi. Üstün Alman teknolojisi Ernst ise takımın en çok savaşan ismiydi. İkinci yarıda Mustafa Denizli'nin cesur davrandığı gözlerden kaçmadı. Golü ilk bulan taraf olmak için tüm kozlarını sahaya serdi ve kalesinde iki tehlikeli atak gördü. Bu atakların sonuca ulaşmaması Alex Ferguson'u adeta delirtti. 77. dakikada Scholes'un attığı golle bu ana kadar Beşiktaş'ın emeklerine adeta yazık oldu diyebilirim. Basit hatalar,büyük sonuçlar...Bu golün ardından da kartal ruhunu teslim etti, mücadeleyi bıraktı. Bu futbolla ligde zorlanan Beşiktaş için şampiyonlar ligi hayal olur demiştim sanırım yanılmamışım. Taraftarın duaları yeterli olmadı. Yine de ilk yarıdaki mücadelesi ve 77. dakikaya kadar Manchaster United karşısındaki duruşu nedeni ile takımımızı kutluyorum.