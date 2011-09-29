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Yaşam

Seyahate en çok parayı Avustralyalılar harcıyor ANKARA (A.A)

29 Eylül 2011 19:34

-Seyahate en çok parayı Avustralyalılar harcıyor ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Seyahate en çok parayı Avustralyalı turistlerin harcadığı belirlendi. CNN'in internet sayfasında yer verdiği VISA araştırmasına göre, Avustralyalı gezginler, seyahat başına harcadıkları 3 bin 636 dolarla, diğer ülkelerden gelen rakiplerini geride bıraktı. Seyahat harcamalarında dünya ortalamasının bin 895 dolar civarında olduğu belirtiliyor. Avustralyalı turistlerin seyahat harcamalarının, önümüzdeki iki yıl içinde de 3 bin 500 doların altına düşmemesi bekleniyor. Öte yandan, VISA'nın araştırmasına göre, Avustralyalıların en fazla tercih ettikleri tatil yöreleri İngiltere'de bulunuyor. Araştırmaya katılan Avustralyalıların ikinci tercihleri ise ABD'den yana. Listede Avustralyalı gezginleri, Suudi Arabistanlı turistler izlerken, Suudilerin seyahatlerde kişi başına 3 bin 129 dolar harcadıkları belirlendi. Suudi turistler, en sıklıkla ziyaret ettikleri ülkeleri Mısır, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıraladı. Araştırma, dünyada en çok tercih edilen tatil mekanlarının ise ABD, İngiltere ve Japonya'da bulunduğunu ortaya koydu.

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