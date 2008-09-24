Seyahate çıkmadan önce uzmanlardan yardım alınmalı

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Meral Sönmezoğlu, seyahate gidilecek birçok ülkenin sağlık açısından risk taşıdığını belirterek, bu nedenle yolculuğa çıkılmadan önce bir seyahat sağlığı uzmanından yardım alınması gerektiğini bildirdi.



Doç. Dr. Sönmezoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, seyahat öncesi sağlık taraması kapsamında temel bir konsültasyon yapıldığını, varsa sağlık risklerinin saptandığını, aşılar ve koruyucu ilaçların planlamasının yapıldığını belirtti.



Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı, "Travel Medicine" adlı kitapta, seyahate gidilecek ülkenin şehir şehir risklerinin yer aldığını kaydeden Sönmezoğlu, şu bilgileri verdi:



"Yurt dışına çıkışta iki önemli aşı var. Biri sarı humma, diğeri malarya. Risk haritasında yer alan ülkelere seyahat edenler için bu aşılar zorunlu. Sarı humma için risk alanlarına bakılıyor. Bu alanlara gidecek olan kişiler gitmeden 10 gün önce (9 aylıktan küçük bebekler hariç) aşı olmak zorunda. Bu kişilere 10 yıl geçerli olan bir sertifika veriliyor. Kişi 10 yıl boyunca gittiği sarı humma riski olan bütün seyahatlerde bu sertifikayı gösteriyor. Yoksa ülkeye alınmıyor. Bu aşılar hamilelere yapılmıyor ama acil gitmesi gerekiyorsa (gitmek zorundayım ve bu konudaki riskleri kabul ediyorum) diye bir izin belgesi imzalaması gerekiyor."



Fildişi Sahili'nin, sarı hummanın en yüksek görüldüğü ülkelerden biri olduğunu ifade eden Sönmezoğlu, o tip ülkelere gidecek kişilere sarı humma, Hepatit B ve A aşılarının da yaptırıldığını, sıtma riski olduğu için seyahatten 3 gün önce sıtma ilacına başladıklarını ifade etti.



Bazı ülkelerde hijyenin son derece düşük, bulaşıcı hastalık ve ishallerin ise yüksek olduğunu vurgulayan Sönmezoğlu, bu tür ülkelere gideceklere açıkta yemek yememelerini, açık su içmemelerini, bilinen restoranlardan kapalı ambalajlarda yemek almalarını önerdi.



(AA)

