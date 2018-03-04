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Seyahat özgürlüğünde Türkiye kaçıncı sırada?

Afganistan, seyahat özgürlüğünden en yoksun pasaporta sahip ülke

04 Mart 2018 18:10

Henley&Partners hukuk firmasının geleneksel pasaport seyahat özgürlüğü endeksinin 2018 yılı sonuçları açıklandı. Buna göre Japonya ve Singapur vatandaşları 180 ülkeye önceden vize almaksızın seyahat edebiliyor. Türkiye ise bu sıralamada 49’uncu oldu.

Aynı endekste son 5 yıldır ilk sırada yer alan Almanya ise,179 ülke ile ikinci sıraya geriledi. Japonya ve Singapur’u ilk sıraya taşıyan ise Özbekistan’ın Şubat ayı başında bu iki ülke vatandaşlarına vizeyi kaldırması oldu. Özbekistan, ülkeye turizmi güçlendirmek için, Türkiye, İsrail ve Endonezya’da dahil Asya ve Ortadoğu’daki bazı ülkelerin vatandaşlarına vize şartını kaldırmıştı.

Japonya, 2017 endeksinde 172 ülkeye vizesiz seyahat ile 5’nci sırada yer almıştı. Asya ve Ortadoğu’daki birçok ülkenin son yıllarda vizesiz seyahatı kolaylaştıran bir eğilim içinde olması, Batı ülkelerinin ise daha kısıtlayıcı bir eğilime yönelmeleri nedeniyle, Batı ülkeleri, en güçlü pasaport endeksinde gerilemeye başladı.

Amerika Bülteni'nde yer alan habere göre, 178 ülkeye vizesiz seyahat edebilen Güney Kore pasaportu, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İtalya ve İsveç pasaportlarıyla beraber dünyanın en saygın üçüncü pasaportu klasmanında yer aldı. İngiltere ve Hollanda pasaportu 177 ülkeye seyahat özgürlüğü ile dördüncü, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri pasaportları ise 176 ülkeye vizesiz seyahat özgürlüğü ile beşinci sırada yer aldı.

Afganistan  seyahat özgürlüğünden en yoksun pasaporta sahip ülke

Sadece 24 ülkeye vizesiz seyahat edebilen Afganistan pasaportu ise dünyanın, seyahat özgürlüğünden en yoksun pasaportu konumunda.

Türkiye ise Moldova ile birlikte 110 ülkeye vizesiz seyahat imkanı ile 49’ncu sırada yer aldı.

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel olarak sağladığı veriler üzerinden hazırlanıyor. IATA’nın veri bankası, dünyanın en geniş ve kapsayıcı seyahat enformasyona sahip.

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