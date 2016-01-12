Alman seyahat acentaları Sultanahmet'teki patlama sonrası rezervasyon iptallerine başladı

Almanya’daki L'TUR ve TU seyahat acentaları Sultanahmet Meydanı’ndaki patlama ardından 18 Ocak tarihine kadar İstanbul rezervasyonu yaptıranlardan talep gelmesi durumunda rezervasyonlarını ücretsiz olarak iptal etmeye ya da değiştirmeye başladı.

Sultanahmet Turizmciler Derneği Genel Başkanı Yaşar Yavuz, patlamanın ardından "Turistler gitmek istiyor. Şimdiden bilet baktıranlar var. 2016 yılı bu olayla bizim için bitti” demişti.

DHA'dan Ahmet Yıldırım'ın haberine göre, seyahat acentası Thomas Cook, rezervasyon iptallerinin 22 Ocak tarihine kadar yapılabileceğini duyurdu. Dertour ve ADAC’tan yapılan rezervasyonların değişiklikleri veya iptalleri ise ücretsiz olarak 10 Şubat’a kadar yıpılabilecek.

Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV), İstanbul’da bulunan ya da İstanbul rezervasyonları yaptıranların seyahat acentalarıyla irtibata geçmelerini önerdi. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan seyahat uyarılarının da dikkate alınması tavsiyesinde bulundu.