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Yaşam

'Sex shop'larda en çok ne satılıyor?

Antalya’da faaliyet gösteren ’sex shop’ mağazasında en çok ilgi gören ürünlerin başında

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Antalya’da faaliyet gösteren ’sex shop’ mağazasında en çok ilgi gören ürünlerin başında erkekler için üretilmiş geciktiricilerin geldiği bunu vibratör ve şişme kadınlar izlediği belirtildi.



Milliyet'in haberine göre, Antalya’da faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi Memduh Tüfekçi, son yıllarda geciktirici ürünlerin satışında patlama görüldüğünü, her yaş grubundan erkeğin bu tür ürünlere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Satışlarının çoğunluğunu internet ve telefon kanalı ile yaptıklarını belirten Tüfekçi, son dönemde mağazada birebir satış yaptıklarını, özellikle erkek kullanıcıların kendileriyle eskiye oranla daha rahat iletişim kurduklarını söyledi.  Evli çiftlerin cinsel yaşamlarını renklendirmek için genellikle iç çamaşırı satın aldıklarını belirten Tüfekçi, şöyle dedi:

"2010 yılında penis büyütücü ürünlerde inanılmaz artış olmuştu. Geçen yıl satış grafiğinde ciddi düşüş oldu. Bu yıl en çok yine erkeklere yönelik geciktirici satıyoruz."

Tüfekçi, kadınların satın aldığı ürünlerin başında vibratörlerin geldiğini, bunların fiyatının 50-250, geciktiricilerin 30-60 TL ve şişme kadınların 600 ile 2 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Antalya’ya gelen turistlerin de mağazalarını ziyaret ettiğini kaydeden Tüfekçi, "Özellikle İran ve Suriye’den gelenlerin çoğunluğu, ilişkilerine fantezi katmak amacıyla vibratör alıyor" dedi.


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