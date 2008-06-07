Sex and The City ve trendleri

Tv’deki 6 sezonluk yolculuk, filmle tamamlanırken geriye konuşacak çok şey kaldı. Bunlardan en önemlisi de Samantha’nın gelip geçen erkekleri gibi kabına sığmayan moda trendleriydi.Dizideki isim yazılı kolyeler, dev çiçek broşlar ve beyaz klasik ayakkabıların ardında Patricia Field ismi vardı. Tıpkı Manolo Blahnik ve Jimmy Choo’yu dünya kadınlarının ayakkabı fetişine sunduğu gibi.

Dört sene sonra, döne döne izlenen diziler, koleksiyon yapılan DVD setler, medyada çıkan her haberi takip etmeler ve günümüz modası giderek daha çok moda diye haykırırken kostümleri artık ezberlemiş ama bilinçli bir bakış açısıyla terar gözden geçirmelerden sonra, bu moda ve marka çılgınlığını filmle taçlandırıp son noktayı koyma vakti.

Ama bu son sadece filmlerdeki son yazısından ibaret. Şayet dizisi gibi filmindeki kıyafetler de yıllarca konuşulacak. Tıpkı Audrey Hepburn’ün Breakfast At Tiffanys’indeki gibi ikon olmuş şekilde.

Sex and The City: Movie fenomeninin ardında bırakacağı trendler ne olacak?

- Carrie yıllara her ne kadar meydan okumaya çalışsa da almıştır yaşını başını. Yaptığı değişiklik, isim yazılı kolyesinin yerine yatağa bile giderken boynundan hiç çıkartmadığı inci kolyesidir.

- Gladyatör sandaletler filmin stilisti Patricia Field tarafından da onaylandığına göre artık bu yazın resmi ayakkabısıdır.

- Kemerler her yerdedir. İrili ufaklı şekilde adeta vücudun bir organı haline gelmiştir.

- Markalaşma zirve yapmaktadır. Telefon kodu bile daha fiyakalı veya havasız olarak tarihe geçmiştir. (Carrie telefonunu değiştirmek zorunda kalınca eski alan kodunu kaybettiğinde oldukça hayıflanmıştı.)

- İnternetten lüks çanta kiralama hizmeti veren bagbarrowandsteal.com’un filmde adı geçtiğine göre bu servisi bilmeyenler şimdi hücum edecek. Lüksü kiralama ayrı bir konsept olarak yükselecek.

- Gucci’nin I NY baskılı çantası azru nesnelerinden biri. Film New York’ta geçtiğine göre böyle bir kıyak fazla kaçmaz.

- Gelin ayakkabısında beyaz tutuculuğunun kırılabileceğine dair işaretler Carrie’nin ilk düğünde giydiği dore gladyatörler ve gerçek düğününde giydiği mavi Manolo Blahnik’ler.

- Kısa da olsa uzun da saçlarda dalgalar favori.

- Trend olacak bile demeye vakit bırakmayan, halihazırda trend olmuş uzun renkli elbiseler.

- Olabildiğince çiçeklli ve renkli desenler.

- İnce bilezikler bilekten dirseğe kadar.

- Vintage değerli takılar, yüzük, kolye, küpe.

Bunca malzemeyi göstermek için sadece Carrie karakteri filmde 81 ayrı kostüm giymiş durumda. Hızlandırılmış moda kursunun yeni adı; Sex and The City.