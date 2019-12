Sex And The City Müslüman karşıtı!

T24- Dünya çapında 415 milyon dolar hasılat elde eden Sex And The City'nin ilk filmin hikâyesini kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz gün New York'ta galası yapılan filmin basın gösterimi ardından ortalık birbirine girdi. Eleştirmenler galanın hemen ardından filmi, can sıkıcı, patavatsız ve 'Müslüman karşıtı' olarak değerlendirdiler.



Sex And The City kızları bu sefer New York'tan, dünyanın en lüks ve egzotik yerlerinden birine, her köşesinde gizemler barındıran, büyüleyici bir macera için Abu Dabi'ye giderler. Gittikleri bu gezide şehrin kadınlarının giydiği siyah çarşaflardan giyip, çarşafın içine ise kışkırtıcı kıyafetler (bikini, mayo) giymeleri bu tartışmaların neden olduğu sahnelerden biri oldu.



Bir diğer sahne ise, Sex And The City kızları Abu Dabi'daki bir barda, Helen Reddy'nin "I am Woman" şarkısını söylerken, Samatha karakterinin kışkırtıcı danslarıyla kulüpteki Abu Dabilileri şoke etmesi çok eleştirildi.



İşte bu iki sahne film hakkında "Müslüman karşıtı" tartışmalarını başlattı. Ayrıca eleştirmenler saçma sapan esprilerin havada uçuştuğu filmde patavatsız gülüşmelerin de yer aldığını vurgulayarak filmi yerden yere vurdular.



Michael Patrick King'in yönettiği ve Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis ile Cynthia Nixon'ın oynadığı Sex and the City 2, Türkiye dahil 04 Haziran 2010'da vizyona gitiyor.