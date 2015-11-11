Şevval Sam: Koyuncu'dan yadigar görüyorlar

Daha çok Karadeniz müzikleriyle bilinen sanatçı Şevval Sam, dinleyenlerin kendisini kanserden hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun yadigarı olarak gördüğünü söyledi.

Milliyet Cadde’den Umut Ünver’in haberine göre, ‘Gülbeyaz’ dizisiyle kendisini bir parça Karadenizli gibi görmeye başladığını söyleyen Şevval Sam, “Diziden sonra insanlar benden Karadeniz müziğini dinlemeyi çok sevdi” dedi.

“Ne yaparsam yapayım bu türküler başka bir ilgi görüyor” diyen Sam, sözlerine şöyle devam etti: “Bu toprağın her köşesinden farklı dillerden halk türküleri de okuyorum. Ama beni Karadeniz’de biraz da Kazım Koyuncu’dan yadigar olarak görüyorlar. Ona doyamadık hiçbirimiz.”

‘Gecenin Kraliçesi’ dizisinde oynayacağına dair çıkan haberler için “Daha net bir şey yok. Oyunculuğu özledim” diye konuştu.