T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Şevval Sam: Koyuncu'dan yadigar görüyorlar

“Gülbeyaz ile benden Karadeniz müziğini dinlemeyi sevdi”

11 Kasım 2015 11:40

Daha çok Karadeniz müzikleriyle bilinen sanatçı Şevval Sam, dinleyenlerin kendisini kanserden hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun yadigarı olarak gördüğünü söyledi.

Milliyet Cadde’den Umut Ünver’in haberine göre, ‘Gülbeyaz’ dizisiyle kendisini bir parça Karadenizli gibi görmeye başladığını söyleyen Şevval Sam, “Diziden sonra insanlar benden Karadeniz müziğini dinlemeyi çok sevdi” dedi.

 “Ne yaparsam yapayım bu türküler başka bir ilgi görüyor” diyen Sam, sözlerine şöyle devam etti:  “Bu toprağın her köşesinden farklı dillerden halk türküleri de okuyorum. Ama beni Karadeniz’de biraz da Kazım Koyuncu’dan yadigar olarak görüyorlar. Ona doyamadık hiçbirimiz.”

‘Gecenin Kraliçesi’ dizisinde oynayacağına dair çıkan haberler için “Daha net bir şey yok. Oyunculuğu özledim” diye konuştu.

ETİKETLER

şevval samkaradeniz müziğikazım koyuncugülbeyaz dizisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24