Şevval Sam: Kadına şiddet uygulayanla aynı projede yer almam!

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Bebek'te bir otel çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sam sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıl hapsi istenen Ozan Güven hakkında önce yorum yapmak istemedi. Ünlü oyuncu konuyla ilgili sonrasında, “Kadına şiddet uygulayan birisiyle aynı filmde oynamam” açıklamasında bulundu.

Şevval Sam, şiddetin ilkel insanların başvurduğu bir yöntem olduğunu, bunun da eğitim ve farkındalıkla önüne geçilebileceğinin altını çizerek, sinema ve dizilerdeki şiddet olaylarının insan hikayelerinden alıntılandığını, insanların buna özenmesinin ise toplumun bir eğitim sorunu olduğunu söyledi.