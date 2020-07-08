Şevval Sam'dan Ozan Güven açıklaması: Benim durduğum yer belli, şiddetin her türlüsüne karşıyım

Oyuncu Şevval Sam, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği belirtilen Ozan Güven'e ilişkin, "Benim durduğum yer belli, şiddetin her türlüsüne karşıyım" açıklamasında bulundu.

HaberTürk gazetesinden Tolga Aslan'ın haberine göre, "Şiddete tepki göstermemek söz konusu olamaz. Bunu kim savunabilir ki... Görünür olduğu için bununla ilgili daha az cümle kurmuş olabilirim ama görünmeyenleri göstermek için çok çaba gösterdiğim kesin" dedi.

Sam, "İmdat!' diyen, yardım isteyen o kadar çok kadın var ki... Benim durduğum yer belli. Şiddetin her türlüsüne karşıyım ve karşısındayım. Bu dünyanın her yerinde var; konuşamayan, cümle kuramayan, iletişim kurmakta zorlanan, kendini ifade edemeyen insanlar şiddete başvururlar. Kendini ifade edemeyen toplumlarda şiddet daha yaygındır. Şiddete uğramayan kadın çocuk yok. Tacize uğramayan kadın çocuk kalmadı. Bu topraklarda hâlâ işlenmeye devam ediyor." diye konuştu.