Şevval Sam da arabeske el attı

T24- Daha önce alaturka ve Karadeniz şarkıları seslendiren Şevval Sam şimdi de son albümü Has Arabesk ile karşımızda. Albümde 70’lerin ‘öteki’ olmamış arabeski baz alınmış.

Bir zamanlar “elit” çevrelerce “maganda müziği” olarak etiketlenen arabesk dil değiştirerek, formüle edilip yeniden müzik dünyasının gündemine geldi. Önce rock gruplarına çığlık oldu sonra da bazı pop sanatçılarının albümlerine girdi. Biri daha vardı ki onun derdi en başından beri başkaydı: “Arabesk Türkiye’de sadece müzik değil, kültürel de bir karşılığı var, beğenilsin ya da beğenilmesin, küçümsensin ya da küçümsenmesin...” Daha önce alaturka ve Karadeniz şarkıları seslendiren Şevval Sam bu sefer Has Arabesk albümüyle çıktı karşımıza. Eğer hâlâ dinlemediyseniz uyaralım: bu albümde 70’lerin “masum” yani henüz “sınıflaşmamış” ve belki de “öteki” olmamış arabesk baz alınmış. Çığırtkan tonlar yok, elektronik enstrümanlar yok, çünkü zaten bunlar “gerçek” arabeskte yok. Biz de Şevval Sam’la biraraya gelip “Has” arabeski ve önyargılarımızı konuştuk...

Alaturka, Karadeniz ve etnik müzikten sonra arabeske gelişiniz hakkında konuşalım önce...

Arabesk benim müzik tarihimde daha çok lise dönemlerimde dinlediğim bir müzikti. Bundan on sene önce de Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık’la onun kendi için hazırladığı bir albüm vardı, onu dinler “Yaa arabesk mi yapsak” diye konuşurduk. Karadeniz albümü çıktıktan bir iki ay sonra bir gün evde canım Bergen dinlemek istedi, dinledim ve Hasan Saltık’ı aradım “Hani biz Arabesk yapacaktık” diye sordum, o da “Gel yapalım” dedi. Yavaş yavaş repertuar çalışmasına başladık, sonra telifler satın alındı, çalındı, okundu ve ortaya istediğimiz gibi bir şey çıktı.

80’li ya da 90’lı yılların arabesk müziğinden biraz farklı olmuş sound...

Kendimize baz olarak 70’li yılları aldık, çünkü her müzik çıktığı dönemde masumdur. Ben biraz o masumiyeti çağırmak istedim. 70’lerde arabesk masumken sınıf farkına tekabül eden bir anlayış yoktu, üniversite öğrencileri de dinliyordu. 80’lerden sonra, liberalleşme dönemi, tüketimin ülkeye girmesi, Özal gibi etkenlerden sonra ticari bir formül haline geldi. Arabesk Türkiye’de sadece müzik değil, kültürel de bir karşılığı var, beğenilsin ya da beğenilmesin, küçümsensin ya da küçümsenmesin.

80’li yıllarda “maganda” müziği olarak adlandırılırdı ama şimdi öyle değil. O zamanla bu zaman arasında nasıl bir fark var?

80’ler biraz formun değiştiği dönemdir ve işin içine bazı hikâyeler girmiştir; Bergen’in, Esen Gül’ün hayat hikâyesi ve bu müziğin ortamlarının değişmesi itibariyle, ister istemez bir maganda müziğine dönüşmüştür. Tabi insanların tepkilerine bunun da katkısı var ama bu demek değildir ki bu müziğin iyi örnekleri yoktur. 80’lerde de bu müziğin iyi örnekleri vardır. Fakat Türkiye’nin değişim sürecinde, dediğiniz gibi tabir edilmeye başlandı ve biz dünyaya daha fazla yüzümüzü döndüğümüz, iletişimin arttığı dönemlerde dünyadaki sesleri kullanmaya başladık. O yüzden 90’lardan, hatta 2000’lerden sonra arabesk anlayışı hiphop şarkılarda da bulabiliyoruz.

Arabesk dil değiştirdi o zaman...

Evet, mesela şimdi “Allah belanı versin” diye de bir şarkı yapılıyor, bu dil 70’lerde kullanılmıyordu. En fazla “Sana benim gibi bakan gözler kör olsun” denirdi. Bugünün dili yaratıcılığın düşük olduğu, gündelik söylemlerin daha fazla kullanıldığı ve şiirselliğin geri planda kaldığı bir dönem.

Arabesk albümü yapmaya karar verdiğinizde çevrenizden nasıl tepkiler geldi?

Beni gerçekten tanıyanlardan olumsuz tepki gelmedi ama bazı sanatçı dostlarım çok büyük tepki gösterdiler, eğer arabesk yaparsan bir daha çalmayı bırak, görüşmem bile diyenler oldu. Bence müzikal olarak dışlamaktan ziyade, sosyal bir olgu olarak dışlıyorlar o kişiler arabeski ve bu da ayrımcılığın başka bir çeşidi.

Entelektüellerin bir dönem arabeske aldıkları tavır da şimdilerde pek sert değil...

Bence formüle ediyorlar. 80’lerde o kesim İbrahim Tatlıses’i dinleyerek de bunu yapmaya çalışmıştı. Şimdi pop arabesk birbirine karışırken, Bülent Ortaçgil’in şarkısını Müslüm Gürses’e okutarak formüle etmeye çalışmıştır. Bugün tüketilen arabesk nostaljik bir nosyondur. Entelejansiya bugün arabeski tüketiyorsa işin altında başka bir sosyolojik olgu vardır. Bence demokratik açılımın bile bununla ilgisi var.

Ne düşünüyorsunuz siz bu açılımlar hakkında?

Kürt açılımı hakkında ezber cümleler kullanıldığını görüyorum. İnsanlar bazı şeyleri niçin kabul ettiklerini, niçin reddettiklerini bilmiyorlar, kolaj anlayışı devam ediyor. Söylemleri biraraya getirerek anlamlı söylem ortaya çıkıyor zaten, ama hayattan edindiklerinden, kendine has bir yorum çıkarabilecek insan sayısı artık çok az. Yine de samimiyet, iyi niyet olduğunu düşünüyorum ama dışlayan, ona “öteki” diyen insanda zaten iyi niyet aramıyorum.

Bu “öteki”leştirmeyi acaba halk değil de sistem yapıyor olabilir mi?

Evet tabii ki, ben ötekileştirmenin halklarla ilgili olduğunu düşünmüyorum, tamamen devlet politikasıdır ve böl-yönet taktiğidir. Türkiye de bunun en şahane örneklerinden bir tanesi. Bu topraklarda 40’dan fazla etnik kimlik yaşamış ve hâlâ bazı odaklar tarafları birbirine karşı provoke ederek bu düşmanlığı beslemektedir. Acılar gerçektir. Son dönemde daha fazla yaşanan acılardır ve kaybeden daima halklardır, garibanlardır.

Sanatın birbirine sürekli “öteki” dediği kitleleri birleştireceğine inanıyor musunuz?

Sanat bir ifade biçimidir ve geniş kitlelere hitap eder. Bu nedenle sanatçının toplumsal bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Herkes bu hassasiyeti hissedecek diye bir şey yok ama sanatçının gösterdiği bir yol vardır. O kitlelere hitap eder, o zaman cümleleri de ona göre kurmak gerekir. O yüzden kavgacı söylemleri olan insanları kınıyorum, onlardan da etkilenenler var. Sanatın, öğretici, değiştirici dönüştürücü tarafı olduğu için cümleleri çok dikkatli kurmak gerekir. O kadar güçlü bir dil ki sanat yoluyla provoke de edebilirsiniz, barıştırabilirsiniz de.