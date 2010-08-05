-ŞEVKET SABANCI, HİSSE SATTI İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Şevket Sabancı, Sabancı Holding hissesi sattı. Sabancı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, 4 Ağustos 2010 tarihinde Sabancı Holding payları ile beher adedi 6,75 fiyattan 10 milyon 500 bin adet satış işleminin kendisi tarafından İMKB'de gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, ''Bu işlemin sonucunda, ben ve benimle birlikte hareket eden ve Sabancı Holding sermayesindeki payları yüzde 5'i geçmeyen gerçek kişilerin sahip olduğu payların toplamının Holding sermayesine oranının yüzde 9,858'e ulaştığını beyan ederiz'' denildi.