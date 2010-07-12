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Politika

Şevket Kazan: Bunun cezasını çekecekler!

Şevket kazan zehir zemberek bir açıklama yaparak Numan Kurtulmuş'un kendilerini kandırdığını ima etti.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Saadet Partisi'nin dünkü olaylı kongresinden sonra tasfiye edilen isimlerden eski Adalet Bakanı Şevket kazan zehir zemberek bir açıklama yaparak Numan Kurtulmuş'un kendilerini kandırdığını ima etti. Kazan 'cezasını çekecekler' dedi.

  

NTV'de Oğuz Haksever'in sorularını cevaplayan eski Adalet Bakanı ve Saadet Partisi eski genel başkan yardımcısı Şevket Kazan, kongreden bir gün önce Numan Kurtulmuş ile liste üzerinde uzlaştıklarını fakat sabah 5 sıralarında listenin değişitirildiğini açıkladı.



Kurtulmuş'un tecrübesizce davranıp, partiyi karıştırdığını belirten Kazan, "Bugün bu hatayı yaptılar. Bu zamana kadar onlara ağabeylik yaptık. Şimdi bu hatayı yapanlar cezasını çekecektir." dedi.



Kazan şunları kaydetti: Parti derin bir huzursuzluk içerisinde. Teşkilatta karışıklık var ve büyük bir üzüntü var. 600 kişi oy kullanmadan gitti. Ben yeşil liste yokum deyince küsüp gittiler. Numan Bey'in bu yaptığı maalesef bir tecrübesizliktir. Çok yanlış bir siyasi hareket yaptık. Çok yazık etti

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