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Şevket gitti Yeliz geldi

Davut Güloğlu ile yaşadığı aşkla ismini duyuran Yeliz Şar Yaprak Dökümü'ne dahil oldu.

15 Aralık 2008 02:00

Davut Güloğlu ile yaşadığı aşkla ismini duyuran Yeliz Şar Yaprak Dökümü'ne dahil oldu.

Davut Güloğlu ile yaşadığı fırtınalı aşkla ismini duyuran Yeliz Şar aşk hayatındaki mutsuzluğunu kendisini işe vererek gideriyor. İlerleyen günlerde reyting rekortmeni Yaprak Dökümü'ne dahil olacak olan genç oyuncu, rolüyle ilgili ser verip sır vermiyor. Severek izlediği dizide oynayacak olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Yeliz Şar "Rolüm sürpriz olacak, şimdilik açıklamıyorum. İzleyenlerin çok beğeneceğine eminim" dedi.

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