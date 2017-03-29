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Kültür-Sanat

Şevket Çoruh'un Baba Sahnesi'ne Los Angeles'tan destek

1 Nisan'da Baba Sahne açılışını yapmayı planlayan oyuncu, tüm mal varlığını tiyatroya yatırmıştı

29 Mart 2017 19:31

22 yıllık birikimini 'Baba Sahne' adlı tiyatro projesine yatıran oyuncu Şevket Çoruh'a bir destek de 'Los Angelas'ta bulunan sinemanınn kalbi Hollywood'dan geldi.

1 Nisan'da açılacak Baba Sahne için Ersin Olgaç bir destek videosu çekti, sosyal medyadan paylaşılan videoda 'Hayırlı Olsun' dendi.

Çoruh da videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Sinema ve dizi oyuncusu Şevket Çoruh, tamamen kendi yatırımı olan ve İstanbul’un kültür sanat hayatına büyük emeklerle kazandırdığı Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne’yi, 10 yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncu Savaş Dinçel’in 75. doğum günü olan 1 Nisan Cumartesi günü açacak.

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