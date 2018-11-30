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Yaşam

Şevket Çoruh dekor kamyonunu soyan hırsızlara seslendi: Tiyatro da yapmayacaksanız bi güzellik yapın bırakın bir yere

Şevket Çoruh'un sahip olduğu 'Baba Sahne'nin dekor kamyonu soyuldu

30 Kasım 2018 19:07

Sinema ve dizi oyuncusu Şevket Çoruh, geçen yıl 7 klasik otomobil, 3 ev satıp üzerine 7 milyon TL kredi çekerek açtığı  'Baba Sahne' tiyatrosunun dekor kamyonunun soyulduğunu   duyurdu. 

Olayı sosyal medya hesabı Twitter'da duyuran Çoruh, hırsızlara çağrıda bulundu.  

Çoruh, dekorları çalan hırsızlara, "Para edecek şeyler değil onlar eğer tiyatro da yapmayacaksanız bi güzellik yapın bırakın bi yere" diyerek seslendi.

 

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