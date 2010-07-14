Sevişirken gürültü yapan çifte gözaltı

T24- İsrail’de sevişirken fazla gürültü çıkaran bir çiftin başına gelmedik kalmadı



Komşular ismini açıklamak istemeyen çifti şikayet edince sabaha karşı 05.00’te kapıya polis dayandı. Kapıyı açan kadın “Şikayet var” diyen polise “Siz sevişirken ses çıkarmıyor musunuz?” diye sordu. Bunun üzerine polise karşı koymaktan 100 dolar ceza aldı. Polis cezayı kesebilmek için kadının kimliğini istediğinde olay daha da büyüdü. Güvenlik sektöründe çalışan kadın kimliği vermek istemeyince çift gözaltına alındı.

















