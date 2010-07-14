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Yaşam

Sevişirken gürültü yapan çifte gözaltı

İsrail’de sevişirken fazla gürültü çıkaran bir çiftin başına gelmedik kalmadı

14 Temmuz 2010 03:00

T24- İsrail’de sevişirken fazla gürültü çıkaran bir çiftin başına gelmedik kalmadı 

Komşular ismini açıklamak istemeyen çifti şikayet edince sabaha karşı 05.00’te kapıya polis dayandı. Kapıyı açan kadın “Şikayet var” diyen polise “Siz sevişirken ses çıkarmıyor musunuz?” diye sordu. Bunun üzerine polise karşı koymaktan 100 dolar ceza aldı. Polis cezayı kesebilmek için kadının kimliğini istediğinde olay daha da büyüdü. Güvenlik sektöründe çalışan kadın kimliği vermek istemeyince çift gözaltına alındı.







 

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