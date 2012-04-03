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Kültür-Sanat

Sevin Okyay: Radikal'e yazmam için yazı istemeleri lazım

Okyay, "Beni şutladılar dedim. Basbayağı noterden tebligat geldi. Sonra yanlışlık oldu dediler. Artık telifli çalışıyorum."

03 Nisan 2012 19:48

A Haber’de yayınlanan Selin Ongun’un sunduğu “Bi Sormak Lazım” programı 31. İstanbul Film Festivali’nde Sinema Onur Ödülü’ne layık görülen, Türkiye’nin ilk kadın sinema eleştirmeni Sevin Okyay’ı konuk etti.

Sevin Okyay, sinema eleştirmenliğine nasıl başladığından, Türk Sineması’na, kitap çevirilerinden spor yazılarına dek pek çok konunun ele alındığı sohbette, Radikal Gazetesi’nin yeniden yapılanma döneminde, kendisinin işten çıkarıldığı yönündeki haberler ve gazetedeki yazıları ile ilgili de yorum yaptı.
 
Okyay, “Beni şutladılar dedim. Basbayağı noterden tebligat geldi. Sonra yanlışlık oldu dediler. Artık telifli çalışıyorum. Yazı başı para alıyorum. Yazmam için yazı istemeleri lazım. İstediler mi yazıyorum. Zorla yazamam. Sonuçta para veriyorlar. Ben orada fiks bir paraya çalışırken, haftada 7-8 tane yazı yazıyordum. Çünkü yazmayı seviyorum. Bir şey kaçacak diye üzülüyorum. Şimdi böyle bir yazı teklif etmek  bana para verin demekmiş gibi geliyor. Onun için ben onların teklif etmesini bekliyorum.” dedi.

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Sevin OkyayRadikal

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