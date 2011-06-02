Sevimli devden basketbola veda

T24 - Basketbolun gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olan Shaquille O'Neal Twitter hesabından basketbolu bıraktığını açıkladı.





Basketbolun gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olan Shaquille O'Neal basketbolu bıraktığını açıkladı.

Twitter hesabından bu kararını açıklayan 39 yaşındaki Shaquille O'Neal, çektiği bir videoyla basketbolu bıraktığını hayranlarına duyurdu.

Shaq, en son Boston Celtics formasını giyiyordu. Aşil tendonundaki sakatlıktan dolayı bu sezon sadece 37 maçta forma giyebilen Shaq'ın 19 sezonluk bir NBA kariyeri bulunuyor. Ünlü basketbolcu ilk olarak 1992 yılında Orlando Magic formasıyla NBA'e ayak basmıştı.

3 kez Lakers ile 1 kez de Miami Heat ile NBA'de şampiyonluk yaşayan Shaquille O'Neal, 1993'te Yılın Çaylağı, 2000'de MVP seçilmiş, 15 kez de All Star'da forma giymişti.

1992'de Orlando Magic tarafından draft edilen O'Neal, kariyerinde 8 yıl Los Angeles Lakers formasını giydi. Lakers'tan sonra Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers'ta da oynayan Shaq son iki sezonunu Boston Celtic'te geçirdi.