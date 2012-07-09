'Kızım serbest bırakılmadan Fransa'ya dönemem'

"1 Mayıs mitingine katılmak”, “konser izlemek” ve “parasız eğitim pankartı açmak” suçlamasıyla tutuklanan Türk asıllı Fransız vatandaşı Sevil Sevimli’nin annesi Sevim Sevimli, cezaevi önünde bekleyeceğini belirterek, "Kızımı almadan Fransa’ya dönmeyeceğim" dedi.

Fransa'dan öğrenci değişim programı çerçevesinde geldiği Türkiye’de “1 Mayıs gösterisine katılmak”, “Grup Yorum konseri izlemek” ve parasız eğitim pankartı açmak” suçlamasıyla tutuklanan 21 yaşındaki Sevil Sevimli’nin ailesi Eskişehir’e geldi.

Hürriyet gazetesine konuşan Sevil Sevimli’nin annesi Sevim Sevimli, kızının suçsuz olduğunu söyledi.

İddialarla kızının hayatının karartılmaya çalışıldığını belirten Sevimli, “Kızımın tutuklu kaldığı hapishane önündeyim ve ayrılmayacağım. İki kez düşük tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırdılar. Yine buradayım. Kızımı almayınca Fransa’ya dönmeyeceğim” dedi.

Fransa Lion’a işçi olarak giden anne babanın çocuğu Sevil Sevimli, Türkiye’yi tanımak için Lion 2 Üniversitesi’ndeki eğitiminin son sınıfında öğrenci değişim programıyla Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geldi.

Fransız vatandaşı Sevimli, İstanbul’da Grup Yorum konserine gitti, 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. Eskişehir’de 10 Mayıs sabahı DHKP-C terör örgütü operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı.

Eskişehir’de düzenlenen etkinlikleri organize etmek, şehir dışındaki konser ve eylemlere birlikte katılmakla suçlanan Sevimli, sorgusunda kendini, “Ben sadece bir öğrenciyim, hiçbir örgütle hiçbir şekilde bağlantım yok” diyerek savundu.

Fransa 3. kanalı, Sevimli ailesi ve Belleville kasabası halkı ile bu konuda geniş bir röportaj yaptı. Yakında yayınlanacak programa anne Sevimli, Eskişehir’deki cezaevi önünden naklen bağlanacak.

Sevimli’nin tutukluluğu 29 Haziran Cuma günü Lo Monde Gazetesi’nin başyazısında “Sayın Erdoğan, Sevimli’nin suçu ne” başlığıyla ele alınmıştı. Başyazıda, “O aslında hakkındaki suçlamalarla orantısız bir muamelenin kurbanı olan, hukuk devletine yakışmayacak bir yargının tutukladığı bir öğrenci. Sevil Sevimli’nin acilen serbest bırakılması ve Fransa’ya dönüşüne izin verilmesi gerekiyor” dedi.

Gazete, Fransa-Türkiye arasında düzelmeye başlayan ilişkilerin Sevil Sevimli’nin tutukluluğu nedeniyle tekrar kötüye dönebileceğini de vurguladı.