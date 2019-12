Sevilmemek genleri etkiliyor

Los Angeles'da Kaliforniya Üniversitesi psikologları ilk kez fiziksel ağrı ile sosyal bir ortamda sevilmeme, dışlanma duygusunun tek bir genle idare edildiğini ortaya çıkarmışlar.



Araştırmaya göre muopioid reseptör geni (OPRM1), fiziksel ağrıda rol alan bir gen ve bu gen aynı zamanda bir kişinin bir toplumda istenmediğini hissetmesiyle de ilgili bir gen. Bu gen herkesde var fakat bazı aşırı alıngan, sürekli çevresinde ilgi odağı olmak isteyen, basit sosyal streslerle bunalıma giren, bunalım sonrası vücudunda ağrılar hisseden kişilerde biraz daha form değiştirmiş. Araştırmacı Prof. Naomi Eisenberger bu araştırmanın 122 gönüllü üzerinde yapıldığını, bu kişilerde analizlerin alınan tükürük örneklerinde ve stress önce ve sonrasında MRI ile beynin görüntülenmesi ile gerçekleştirildiğini açıkladı.



Prof. Eisenberger ‘araştırmamız sonucunda anlaşılmıştırki insan sosyal bir varlık olarak evrimleştiği için toplumsal yaşamda istenmemek, rededilmek, dışlanmak ciddi olarak genlerimizi dahi etkilemekte buda fiziksel değişikliklere sebep olmaktadır' dedi. Bu araştırma, detayları ile Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde 14 Ağustos 2009'da yayınlandı.

Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu