Sevilla'dan Milan'ı üzecek açıklama: Bonservisini alıyoruz

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, sezon başında Milan'dan kiraladıkları Portekizli yıldız Andre Silva'nın bonservisini alacaklarını ve Milan'ın buna engel olamayacağını belirten bir açıklama yayınladı.

Endülüs ekibinin futbol direktörü Joaquin Caparros, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında "Taraftarlarımız emin olabilir, Andre Silva uzun süreli bir kontrat imzalayarak bizimle kalacak. Oyuncuyu burada tutma niyetimiz ve fırsatımız var. Milan istediğini söyleyebilir. Birçok kulüp şu anda Andre Silva'yla ilgilendiği için, Milan onu geri alıp satmayı düşünüyor olabilir. Ancak bu konuda kimse bir şey yapamaz. Sezon sonunda satın alma opsiyonumuz var ve belkide sezon sonu gelmeden bu opsiyonu kullanacağız" dedi.

Milan'ın 2017 yaz transfer döneminde Porto'ya 38 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Andre Silva, bu sezon Sevilla formasıyla çıktığı 11 lig maçında 7 gol kaydetti.