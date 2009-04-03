Sevilla'dan kanca







Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde en az yarı finali hedefleyen Sevilla Başkanı Jose Maria del Nido gözünü Galatasaraylı Arda Turan ve Mehmet Topal'a dikti ..



İspanya Ligi'nde beşinci sıradaki Villarreal'in 6 puan önünde bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda avantaj yakalayan Sevilla, gözünü Galatasaraylı Arda Turan ve Mehmet Topal'a dikti.



Sabah gazetesinin haberine göre; Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az yarı finali hedefleyen kulüp başkanı Jose Maria del Nido iddialı bir takım kurmak için kolları sıvadı. Ligi ilk dörtte bitirirse şu anda takımın başında bulunan teknik direktör Manolo Jimenez ile yola devam edecek başkan, takıma en az dört yıldız almayı planlıyor.



ÖNCE TOPAL AMA..



Sezon başından bu yana Sevilla'nın scout ekibindeki oyuncu avcılarına Arda Turan ve Mehmet Topal'ı izlettiren del Nido'nun Galatasaray'a teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtiliyor. İlk olarak Mehmet Topal'ı almayı hedefleyen Sevilla Başkanı, milli futbolcu için kesenin ağzını açacak. Ancak Topal'ın son sakatlığı sonrası del Nido'nun elini yavaş tuttuğu ifade ediliyor. Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nda bu sezonki mükemmel performansıyla Bayern Münih ve Barcelona başta olmak üzere birçok dünya devinin istediği Arda Turan için ise Sevilla'nın 20-25 milyon euro arası bonservis bedeli önermesi bekleniyor. Teknik direktör Manolo Jimenez'in ise özellikle Arda konusunda ısrarlı olduğu ve başkan del Nido'ya öncelikle genç yıldızın alınması konusunda baskı yaptığı kaydedildi.