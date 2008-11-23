Sevilla ve Valencia sessiz



İspanya La Liga'da 12. hafta mücadelesinde Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda Valencia'yı konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlik ile sona erdi.



Geçtiğimiz hafta evinde Sporting Gijon'a 3-2 mağlup olarak taraftarını şoke eden Valencia, Sevilla deplasmanında ihtiyacı olduğu 3 puana uzanamadı. Ligde Barcelona ve Villarreal'in arkasında zirveden kopmak istemeyen iki takımın aldığı bu sonuç sonrasında Sevilla ve Valencia puanını 24'e yükseltti.



Takımlar maça ise şu 11'ler ile başladı; Sevilla- Palop; Mosquera, Squillaci, Prieto, Navarro; Navas, Duscher, Romaric, Adriano; Kanouté, Luis Fabiano, Valencia- Renan; Moretti, Albiol, Alexis, Miguel; Marchena, Fernandes, Baraja, Mata, Joaquín, Villa.



