Sevilla ve Malaga dörtledi



La Liga'da Sevilla, kendi sahasında Athletic Bilbao'yu 4-0 geçerken Malaga, deplasmanda Recreativo Huelva'yı aynı skorla mağlup etti.



Sevilla 4-0 Athletic Bilbao



Ev sahibi ekip, 26. dakikada rakibi karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Navas'ın pasıyla ceza sahasında topa sahip olan Kanoute, sağ alt köşeden topu ağlarla buluşturarak açılış golüne imza attı.



Bu dakikadan sonra Bilbao beraberlik golü için yüklenip arka arkaya köşe vuruşları kullanırken, 41. dakikada fark ikiye çıktı. Navas'ın ortasında kaleye yakın mesafede Renato'nun kafası, ilk yarının skorunu ilan etti: 2-0.



İkinci yarının ilk yarım saati karşılıklı ataklarla geçildi. 76. dakikada ise Adriano, Maresca'nın aldığı topta ceza sahasında bir şut çıkardı. Ağlarla buluşan top, skoru 3-0 yaptı.



81. dakikada ise Chevanton, maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. Böylelikle Sevilla, resmi maçlarda arka arkaya 4. galibiyetini alarak ligde puanını 14'e çıkardı.



Recreativo 0-4 Malaga



Dörder puanlı iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede, Malaga rakibini farklı geçti.

Henüz maçın ilk dakikasında gelişen Malaga kontratağında, Adrian'ın ortasını sol ayağıyla tamamlayan Eliseu, takımını 1-0 öne geçirdi.



40. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, Duda'nın ortasına kaleye yakın bir mesafede kafa vuran Baha, soyunma odasına gidilirken skorun 2-0 olmasını sağladı.



İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip, 49 dakikada gelişen kontratakta Duda'nın ayağından gelen golle farkı üçe çıkardı. Golün asistiyse Eliseu'dan geldi.



63. dakikada maçın yıldızı Eliseu, ceza sahasının dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta, topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu.



Böylelikle Malaga maçı 4-0 kazanarak, kümede kalma mücadelesinde önemli bir galibiyet elde etti.



İspanya'da haftasonu oynanan maçlarının toplu sonuçları şöyle:



Deportivo 1-0 Numancia

Getafe 2-2 Almeria

Osasuna 0-1 Racing Santander

Mallorca 0-2 Sporting Gijon

Recreativo 0-4 Malaga

Sevilla 4-0 Bilbao

