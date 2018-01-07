Sevilla-Real Betis karşılaşmasında tam 8 gol!

Sevilla ile Real Betis arasındaki Endülüs derbisi, taraftarları heyecana boğdu. Konuk takım Real Betis, maçı 5-3 kazandı ve çok önemli bir 3 puan elde etti.

Sanchez Pisjuan'daki karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Ruiz ile öne geçen Real Betis, 13. dakikasında Ben Yedder'e engel olamadı ve skora denge geldi. Ancak yeşil - beyazlılar, Feddal ile bir kez daha öne geçti. Bu kez sahneye eski Fenerbahçeli Kjaer çıktı ve ilk devre 2-2 sona erdi. Betis, 63. dakikada Durmisi ile bir kez daha öne geçti. Yaklaşık iki dakika sonra Leon farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi Lenglet ile bir gol buldu ama bu yeterli olmadı ve uzatmada Tello ile bir gol daha bulan Real Betis maçı 5-3 kazandı. Yeşil-beyazlılar, ezeli rekabette ilk kez deplasmanda 5 gol atıp tarihi bir zafer elde etti