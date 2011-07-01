Sevilen Şarapları’nın ortağı Rasim Güner öldü

T24

Yemek yerken rahatsızlandı Yemek yerken rahatsızlandı

Hasat öncesi denetimdeydi

Türk şarap sektörünün önde gelen firmalarından olan Sevilen Şarapları, firma ortağı Rasim Güner’in ölümüyle sarsıldı. Dün sabah saatlerinde bir grup arkadaşıyla firmanın Denizli’deki üzüm bağına giden Rasim Güner, öğle saatlerinde bağda yemek yerken aniden rahatsızlandı. Fenalaşan bir çocuk babası Güner’in arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güner’in kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği belirlendi. Denizli’nin Güney İlçesi’nde Sevilen Şarapları’nın 450 dönümlük bağına Rasim Güner’in sık sık geldiği belirtildi.Rasim Güner’in hasat öncesinde bağları denetlediğini söyleyen Sevilen Şarapçılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Güner, “Amcamın oğlu hasat öncesi bağları denetlemek için bağ evinde kalıyordu. Öğlen saatlerinde bağ çalışanlarıyla yemek yerken aniden rahatsızlandı. Kimse müdahale edemedi. Çok genç yaşta kaybettik. Acımız çok büyük. Bağları gezmeyi çok seviyordu. Her hasat döneminde de burada olurdu. Kalp krizi geçirdi ve aramızdan ayrıldı çok üzgünüz” diye konuştu.