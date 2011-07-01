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Yaşam

Sevilen Şarapları’nın ortağı Rasim Güner öldü

Sevilen Şarapları’nın Yönetim Kurulu üyesi 47 yaşındaki Rasim Güner, Denizli’de firmaya ait bağda kalp

01 Temmuz 2011 03:00

T24 - Sevilen Şarapları’nın Yönetim Kurulu üyesi 47 yaşındaki Rasim Güner, Denizli’de firmaya ait bağda kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Güner’in cenaze namazı bugün, İzmir Hamidiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak.

Yemek yerken rahatsızlandı

Türk şarap sektörünün önde gelen firmalarından olan Sevilen Şarapları, firma ortağı Rasim Güner’in ölümüyle sarsıldı. Dün sabah saatlerinde bir grup arkadaşıyla firmanın Denizli’deki üzüm bağına giden Rasim Güner, öğle saatlerinde bağda yemek yerken aniden rahatsızlandı. Fenalaşan bir çocuk babası Güner’in arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güner’in kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği belirlendi. Denizli’nin Güney İlçesi’nde Sevilen Şarapları’nın 450 dönümlük bağına Rasim Güner’in sık sık geldiği belirtildi.


Hasat öncesi denetimdeydi

Rasim Güner’in hasat öncesinde bağları denetlediğini söyleyen Sevilen Şarapçılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Güner, “Amcamın oğlu hasat öncesi bağları denetlemek için bağ evinde kalıyordu. Öğlen saatlerinde bağ çalışanlarıyla yemek yerken aniden rahatsızlandı. Kimse müdahale edemedi. Çok genç yaşta kaybettik. Acımız çok büyük. Bağları gezmeyi çok seviyordu. Her hasat döneminde de burada olurdu. Kalp krizi geçirdi ve aramızdan ayrıldı çok üzgünüz” diye konuştu.


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