Sevilay Yükselir'den Ersoy Dede'ye: Yazıyı neresinden anlamış, kafası karışık, abilerinden okuma öğrensin

7 Haziran seçimleri öncesinde HDP'ye oy vereceğini açıklamasının ardından Sabah'taki yazılarına son verilen Habertürk yazarı Sevilay Yükselir, "Yapılan bir şikayet neticesinde FETÖ’nün TSK’daki ayağını deşifre ettiği için Sabah’taki işine son verildiği anlamına gelecek bir yazı yazmış" diyen Star yazarı Ersoy Dede'ye tepki gösterdi. "Beni FETÖ falan kovmadı! Ben 7 haziran seçimlerinde HDP’ye oy vereceğimi açıkladığım için kovuldum" diyen Yükselir "Ersoy Dede neresinden okudu bu yazıyı bilmiyorum ama benim de aklım karıştı" ifadesini kullandı. Yükselir, "Ersoycuğuma tavsiyem eğer biriyle yazdığı bir yazıyı bahane edip polemiğe falan girmek istiyorsa önce doğru okumayı öğrenmeli. Bilmiyosa da yanındaki abilerinden ablalarından öğrenmeli!" diye yazdı.

Sevilay Yükselir'in Gazeteciler.com'a yaptığı açıklama şöyle:

Yazıdan haberim Gazeteciler.com sayesinde oldu. Sanırım Ersoy Dede’nin kafası çok karışık ya da okuduğunu anlamada güçlük çekiyor. Söz konusu yazımda FETÖ’nün TSK’ya yaptığı sızıntı ile ilgili tam 2 yıl evvelki program ve sonrasında neler yaşadığımızı yazmıştım.

O dönemin Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel’in talimatıyla Adli Müşavir Muharrem Köse’nin programın moderatörü bendenizi ve programdaki diğer ekip arkadaşlarımı Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Turkuaz Medya üst düzey yöneticilerine nasıl şikayet ettiklerini ve TSK’da ki FETÖ yapılanması haberlerinin durdurulması yönünde nasıl baskı kurduklarını anlattım.

Bunların hepsi belgeli üstelik.

Ama ben söz konusu yazımda SABAH'tan bu yüzden kovuldum falan gibi bir ifade kullanmadım. (ki zaten bahsini ettiğim program 2014 yılının Ekim ayındaydı…o tarihten sonra da 7 haziran seçimlerine değin aynı programa da devam ettim, yazılarıma da…)

Ersoy Dede neresinden okudu bu yazıyı bilmiyorum ama benim de aklım karıştı. Ve acaba ben böyle bişi mi ima ettim deyip yazımı döne döne okudum.Etmemişim.

Yazı gayet net!

Kaldı ki Sabah Gazetesi’nden niye kovulduğum bir sır falan değilki!

70 milyonun gözleri önünde yaşanmış bir olay. Ve ben Habertürk’te yazmaya başlar başlamaz bunu da açıklayan bir yazı yazdım.

Beni FETÖ falan kovmadı!

Evet! Ben 7 haziran seçimlerinde HDP’ye oy vereceğimi açıkladığım için kovuldum.

Yani böyle bir garip yazıya cevap vermek bile inanın komik geliyor. Gerçekten yazık. Star gibi bir gazetede köşe sahibi olmuş bir kalemin okuduğunu yanlış anlaması ya da anlayamamış olması çok acıklı.

Ersoycuğuma tavsiyem eğer biriyle yazdığı bir yazıyı bahane edip polemiğe falan girmek istiyorsa önce doğru okumayı öğrenmeli. Bilmiyosa da yanındaki abilerinden ablalarından öğrenmeli!