Sevilay Yılman: İmamoğlu'na bölge halkının ciddi bir ilgisi var ama bu ilgi şahsıyla alakalı değil, partiyle alakalı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, resim ve heykel sanatçısı Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'daki sergisine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığını belirterek, "İmamoğlu’na bölge halkının ciddi bir ilgisi var. Buna şahit oldum. Çünkü davete icabet ettiği dakikalarda ben de oradaydım.

Ancak net söylemem gerekiyor ki; Bu ilgi Ekrem İmamoğlu’nun şahsı ile alakalı değil. Yani sanıldığı gibi Ekrem İmamoğlu’nun Kürt seçmenin kalbinde daha özel bir yeri filan yok! Bir yeri var ama bu yer mensubu olduğu partiyle alakalı. Yani CHP’yle." diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu'nun yakında bir seçim varmış gibi il il gezmesinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hoşnut olmadığını savunan Yılman, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in genel merkezi ziyareti sonrası ortak basın toplantısında bir gazetecinin İmamoğlu’nun ziyaretlerine ilişkin yöneltilen; "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor yorumları yapıldı, İmamoğlu'nun böyle bir talebi var mı?" sorusuna, "Bana gelmiş böyle bir talep yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı" şeklinde verdiği yanıt çok ama çok kritik. İyi okumak lazım bu yanıtı. Çünkü o yanıtla Kemal Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu’na hem de onun Cumhurbaşkanı adayı olabilme hayalini kuran yakınlarına net bir şekilde diyor ki; ”Beyhude bu çabalarınız!”" ifadelerini kullandı.

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