Sevilay Yılman: Erdoğan'ın tek yardımcısı olacak; Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Akar

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinesinde tek başkan yardımcısı olacağı bilgisini aktardı. Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanı olacağını ilişkin olarak “kesin” ifadesini kullanan Yılman, yeni kabinenin en sürpriz gelişmesinin “tek başkan yardımcılığı” olduğunu kaydetti.

Erdoğan'ın yemininin ardından Külliye'de Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni düzenlendi. Törene 22 devlet başkanı ve çok sayıda özel davetli katıldı. Konuklara özel bastırılan 1 lira hediye edildi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Biz de Türkiye olarak, Türk milleti olarak bugün burada, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, demokrasi arayışımızın yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar nedeniyle ülkemize büyük bedeller ödeten sistemi geride bırakıyoruz. Bundan sonra milletin yetki verdiği ve hesap sorma hakkına sahip olduğu sistemi yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürüteceğiz" dedi.

Erdoğan 21.00'da merakla beklenen kabineyi açıklayacak. Kabineye ilişkin olarak HaberTürk canlı yayınında kulis bilgileri aktaran Yılman, “En büyük sürpriz Erdoğan’ın tek başkan yardımcısı olması. Milli Savunma Bakanı ise Hulusi Akar. Milli Eğitim Bakanlığına Ziya Selçuk getirildi” dedi.

TSK teamülleri gereği Akar'ın görevi bırakması durumunda yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler gelebilir.