Sevilay Yılman'dan Mehmet Ersoy'a: Bakan demeye dilim varmıyor çünkü şirket CEO’su gibi!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la birlikte katıldığı tanıtım gezisinden izlenimlerini paylaştı. Yılman Ersoy için, "Bakan demeye dilim varmıyor çünkü şirket CEO’su gibi!" ifadesini kullandı.

Yılman, "Mehmet Bey bugüne kadar bildiğimiz, tanıdığımız kabine üyelerinden çok farklı! Sanki bakan değil bir şirketin CEO’su gibi bir tarzı var. O yüzden de 'Bakan' demeye dilim varmıyor. Dersiniz ki, ona bir holdingin yönetimi emanet edilmiş ve o da bu emanete uygun tüm profesyonelliğini ortaya koyuyor. Şimdi belki bazılarınız benim bu benzetmemden dolayı Ersoy’u eleştirdiğim manasını filan çıkaracak. O nedenle altını çize çize söyleyeyim... Onu CEO’ya benzetmemin tek nedeni tam aksine aşırı doğru ve mantıklı bulduğumdandır." düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Bilen bilir 'Başkanlık Sistemi’ni' gönülden destekleyen ve referandumda 'Evet' oyu kullanan gazetecilerden biriydim. Ve o dönem onay vermemin en büyük gerekçelerinden biri hükümet üyesi olacak bakanların hiçbirinin parti kimliği taşımayan, particilik yapmayacak, siyasetle dolaylı ya da dolaysız ilişkisi olmayacak isimlerden olacağına inancımdandı. Hatırlarsanız referandum öncesi yeni sistemin tanıtımı yapılırken özellikle bu duruma vurgu yapılıyordu. 'Kabine tamamen işini bilen, alanında uzman profesyonellerden oluşacak' deniliyordu... Ve nitekim ilk açıklandığında başta Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere kabinenin birkaç üyesinin daha evvel siyasetle en ufacık bir teması olmamış isimlerden tercih edildiğini gördük. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da işte o üyelerden biriydi." görüşünü savundu.

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