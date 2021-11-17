Sevilay Yılman: Başkanlık sistemi ile ilgili gerçekten de AK Parti tarafında ciddi bir rahatsızlık var

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, başkanlık sistemiyle ilgili rahatsızlıkların AKP'liler tarafından açıkça ifade edilmeye başlandığını belirterek, "Başkanlık sistemi ile ilgili gerçekten de AK Parti tarafında ciddi bir rahatsızlık var. Ancak bir hususun altını çizmemde fayda var. Bu rahatsızlığın nedeni muhalefetin nedeni ile aynı değil.

Muhalefet, bu sistemin ülkeyi “tek adam” yönetimine mecbur bıraktığına inandığı için.

AK Partililer ise hala birinciliği elinde tutan partilerini başka bir partiye mahkum ettiğine, o partiyle birlikte olmaya mecbur bıraktığına inandıkları için değişmesini arzuluyorlar." diye yazdı.

Kapalı kapılar ardında "50+1 oranına bağlı kalınmadan ama başkanlık sistemi içerisinde nasıl bir formülle Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olarak devam edebilir?" sorusuna yanıt arandığına işaret eden Yılman, "Bana göre böyle bir formül pek mümkün değil. Eğer değişim olacaksa sistem tamamen değişir ve eski haline yani parlamenter sisteme geri döner. O nedenle çok uzak ihtimal değil TBMM’de sandalyesi olan partilerin bir araya gelip, uzlaşıp eski yeninin gelmesi için düğmeye basma ihtimali…

Evet… Amaçlar, niyetler farklı olabilir ama nihayetinde şu gerçek ki; ne iktidar ne de muhalefet mevcut sistemden memnun değil, mutlu değil!" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...