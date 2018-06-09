Sevilay Yılman: Anket şirketleriyle ilgili çok feci şeyler duydum

Habertürk yazarı Sevilay Yılman anket şirketleriyle ilgili "çok feci şeyler" duyduğunu, hiçbir anket sonucunu ciddiye almadığını söyledi. Yılman, anket şirketi sahiplerinin sicillerinin sorunlu olduğunu anlattı.

Yılman bugünkü köşesinde bir iki anket şirketi hariç hemen tüm anket şirketlerinin siyasi partilere angaje olduğunu bildirdi. Yılman şunları yazdı:

Daha önce de yazmıştım hatırlarsanız, “Seçim sonuçlarını tahmin etmekte kendime güvenim tamdır” diye. Geçmişte pek yanılmamıştım bu konuda ama bu seçimde ben de çok zorlanıyorum. Çok açık söyleyeyim, günü gününe değişiyor tahminlerim.

Mesela çok enteresan tiplerden çok değişik yorumlar alıyorum ve bundan hareketle de cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda bitmesinin mümkün olmadığı fikrine kapılıyorum, ama ertesi günü başka enteresan yorumlarla karşı karşıya kalınca Erdoğan’ın ilk turda bu işi bitireceği fikri ağırlık basıyor bendenizde. Seçmende mi bir anormallik var yoksa bende mi bilmiyorum, ama gerçekten bu seçimde doğruyu tahmin edebilmek zor. O yüzden anketler de bana güven vermiyor. Ben anket yapanların da çok doğru veriler elde edebildiklerini düşünmüyorum. Tam da piyasalarının açık olduğu böyle bir dönemde bunu yazmam anket şirketleri sahiplerini kızdıracak ama bence artık kamuoyu araştırmalarını pek dikkate almamak ve buna göre planlama yapmamak lazım.

Böyle düşünmemin 3 temel sebebi var...

Birincisi, bir kısım seçmen hiç olmadığı kadar ketum bu seçimde. Deyim yerindeyse “Ser veriyor, sır vermiyor”. Soruyorsunuz mesela taksiciye, garsona veya tezgâhtara, ya “Daha karar vermedim” diyor ya da “Bu seçim oy kullanmayacağım” deyip başından savıyor.

İkincisi nedenim ise bazı seçmenlerin rol kestiğine bizzat şahit olmamdır. Geçenlerde bir arkadaşım anlattı. Bir şirket telefonla arayıp siyasi araştırma yaptıklarını, katılıp katılmayacağını sormuş. “Normalde katılmam ama bu defa katıldım ve hiçbir soruya net ve doğru cevap vermedim” diyor. “Niye?” diye sordum. “Vallahi korktum... Belki test ediliyorum birileri tarafından falan diye düşündüm” cevabını verdi.

Üçüncü nedenim ise anketleri yapan şirket sahiplerinin sicillerinin sorunlu olması... Türkiye’de şu anda bir iki şirket hariç hemen tüm anket şirketleri sahipleri, bir siyasi partiye angaje! Bununla ilgili çok feci şeyler duydum, duymaya da devam ediyorum ve saydığım diğer iki neden olmasa bile sırf bu nedenle hiçbir anket sonucunu ciddiye almıyorum. Haksız mıyım?