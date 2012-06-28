Özden Örnek'in eşine yapılan pırlanta iftirasına 10 ay hapis cezası

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Özden Örnek’in eşi Sevil Örnek’i, takmak için kendisinden aldığı 22 parça pırlanta takı seti ve 110 bin doları geri vermemekle suçlayan emekli Tümamiral İlker Güven’in eski eşi Sunahanım Güven mahkûm oldu.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı “Basın yoluyla iftira” suçundan 10 ay hapse çarptırdı. Heyet, Güven’in cezasını 6 bin TL adli para cezasına çevirdi. Kararda, “Sunahanım Güven bu iddiasına yönelik hiçbir kaynak göstermediği gibi Sevil Örnek hakkında bu konuda açılmış bir dava da yoktur” denildi.

Olay, Sevil Örnek’in Sunahanım Güven ve eski eşi İlker Güven arasında süren boşanma davasında tanık gösterilmesiyle başlamıştı. Sunahanım Güven davaya dilekçe vererek Sevil Örnek’in kendisinden aldığı 22 parça pırlanta takı seti ile 110 bin doları geri vermediğini iddia etmişti. Sevil Örnek bu açıklamalar üzerine suç duyurusunda bulunmuş, “Bu takı ve parayı hangi subayla göndermiş, açıklasın. Bu kadar değerli eşya ve parayı nereden bulduğunu da açıklaması gerekir” demişti.