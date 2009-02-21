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Politika

Sevigen'e AKP'den sürpriz destek!

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, siyasetçilerin hemen linç edilmesi doğru değil diyerek Sevigen'e destek verdi.

21 Şubat 2009 02:00

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, siyasetçilerin hemen linç edilmesi doğru değil diyerek Sevigen'e destek verdi. 

Egemen Bağış, Sarıyer'deki esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin CHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Mehmet Sevigen'le ilgili sorularını şöyle yanıtladı:
"Ben siyasilerin böyle hemen linç edilmesine, hemen suçlanmasına çok sıcak bakmıyorum." 

Sevigen'in 2002'den bu yana aynı Meclis çatısı altında kimi gün tartıştığı, kimi gün birlikte Türkiye'nin önünün açmak adına oy kullandığı bir meslektaşı, bir arkadaşı olduğunu ifade eden Bağış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanların hangi partide siyaset yaptıkları önemli değil, ama Türkiye demokrasisinin belirli bir olgunluğa gelmiş olması önemli. Neticelere bir bakmak lazım, yaptıklarına bakmak lazım. Kanunlarımızla, kurallarımızla onları incelemek lazım. Ondan sonra karar vermek lazım. Yargısız infaz yapmaya kalkanları hangi partide olursa olsun ben doğru bulmuyorum. Aynı sorunları bizler de yaşıyoruz. İnsanlar bilip bilmeden yanlış ithamlarda bulunabiliyorlar. Suçlamalarda bulunabiliyorlar. Önce iyi incelemek gerektiğine inanıyorum. Ben Sayın Sevigen'in de bu olaylara açıklık getireceğine inanıyorum." 

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