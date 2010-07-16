-SEVİGEN'DEN ''PİTBULL'' TEKLİFİ TBMM (A.A) - 16.07.2010 - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, hayvanları sokağa bırakanlara, türünü yok edecek şekilde müdahalede bulunanlara ve hayvanları dövüştürenlere verilen para cezalarını artıran kanun teklifi hazırladı. Sevigen, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28. maddesinin bazı fıkralarında değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklife göre, kedi ve köpek yavrularını belediyece kayıt altına aldırmayan, bakımını veya dağıtımını yapmayanlara hayvan başına verilen idari para cezası 300 TL'den 500 TL'ye yükseltilecek. Ev ve süs hayvanlarının sahiplenilmesi, bakımıyla ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan, alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına 60 TL yerine 150 TL idari para cezası verilecek. Doğal yaşam ortamına tekrar uyum sağlayamayacak olan ev ve süs hayvanlarını terk edenlere, beslenemeyeceği ortama bırakanlara verilen idari para cezası 200 TL'den 300 TL'ye çıkartılacak. Hayvanlara tıbbi ve cerrahi müdahaleleri veteriner hekimler dışında yapanlara 200 TL yerine 300 TL idari para cezası uygulanacak. Bir hayvan türünü yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına verilen para cezası da artırıldı. Buna göre, bu kişilere verilen idari para cezası, 10 bin TL yerine 20 bin TL olacak. Tıbbi amaçlar dışında hayvanların organ veya dokularının tümü ya da bir bölümünü çıkarıp alanlara; hayvanın kuyruk ve kulağını kesen, ses tellerini alan, tırnak ve dişlerini sökenlere; hayvanı türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ile ilaç verenlere, hayvanların türlerine has davranış ve fiziki özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirenlere hayvan başına verilen para cezası bin 200 TL'den bin TL'ye düşürülecek. Hayvanlara yönelik bu işlemleri yapan hayvan hastanelerinin lisansları bakanlıkça kaldırılacak. Veterinerlerin çalışma ruhsatları ise önce bir yıl, tekrarında tamamen iptal edilecek. Hayvanları, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitenlere, bin 500 TL yerine 2 bin 500 TL para cezası verilecek. Hayvanları dövüştürenlere verilen para cezası da bin 500 TL yerine 2 bin 500 TL olarak uygulanacak.