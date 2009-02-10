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Politika

Sevigen’den Atmaca’ya dava

CHP'li Sevigen, hakkındaki iddiaları nedeniyle Emin Atmaca’ya, 100 bin TL manevi tazminat davası açtı

10 Şubat 2009 02:00

CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, Eyüp Belediyesi’nden aday gösterilmeyince parti rozetini çıkartan Emin Atmaca’ya, hakkındaki iddialar nedeniyle 100 bin TL manevi tazminat davası açtı.

Sevigen’in avukatı Zeynel Öztürk, Eyüp Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçesinde, Atmaca’nın aday seçilmemesinin ardından düzenlediği basın toplantısında müvekkilinin kişilik haklarına ve mensubu olduğu CHP’ye ağır saldırı içeren bir takım asılsız beyanlarda bulunduğunu ifade etti. Atmaca’nın müvekkilini, kendisinden 600 bin dolar ve bir ev istemekle suçladığını belirten avukat Öztürk, bu iddiaları aday gösterilmediği için Sevigen’e duyduğu öfke ve kinin neticesinde ortaya attığını söyledi. 

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