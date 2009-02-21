Sevigen görevinden istifa etti

İddiaları kabul etmiyorum

Partim için ayrılıyorum

İstanbul Beşiktaş’taki 23 katlı Selenium Panorama arsasının satışı için kendisinin de dâhil olduğu kâr ortaklığı protokolü hazırlanması konusunda, “Etik olmayabilir ama ‘çok büyük’ etik olmayan bir şey yok” diyen CHP Genel Sekreter Yardımcısı Sevigen, CHP Genel Merkezi'ne çağrıldı.Parti içinde 'istifa etsin' çağrıları yükselmesi sonucu Genel Merkeze çağrılan Sevigen, Genel Başkan Yardımcısı Özyürek ile görüştü.Bu görüşme sonunda Mehmet Sevigen, CHP MYK ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.Mehmet Sevigen, CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. İstifa kararını şu sözlerle açıkladı:- Hakkımda haksız bir kampanya yürütüldü.- Rant ortaklığı, kaset var dediler ama ortaya birşey çıkmadı.- Hakkımdaki iddiaların hiçbiri doğru değil. Ne rant geliri, ne de rüşvet sözkonusu değildir. Hakkımda sistemli bir şekilde karalama kampanyası devam ediyor. Yaptırdığım bir imar değişikliği ya da kredi söz konusu değildir. Yargı önünde hesap soracağım. Kimsenin haysiyet cellatı olarak ortada dolaşmasına kesinlikle izin vermeyeceğim.- Bu olayın AKP'nin yolsuzluğu ile aynı kefeye konulmasıyla yargısız infaz edilmiş, partim yıpratılmaya çalışılmıştır. Tekrar ediyorum; iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bir kuruşluk bir çıkarım yoktur. Ne kindimin ne de çocuklarımın kursağından bir kuruş geçmediği halde partim ve kendim yıpratılmaya çalışılmıştır.- Sayın Genel Başkanıma teşekkür ediyorum. Deniz Baykal çok büyük bir isim. Deniz Baykal'ı, partimi, arkadaşlarımı korumak çiin, yargıya gidip hesap sormak için partideki görevlerimden ayrılıyorum.- Kampanya başlatıp bugüne kadar sürdüren gazetenin en üstündeki yöneticinin Bakırköy'deki talebini yerine getirmediğim için hiç de üzgün değilim. Ne kadar doğru bir iş yaptığımı şimdi daha iyi görüyorum. Her kuşun eti yenmez. Bu Anadolu çocuğunun yüzü ak, alnı açık kalmıştır.- Bu istifanın nedeni partimi, arkadaşlarımı, genel başkanımı korumak içindir. Yargıya gitmek içindir.- Hiçkimsenin başını eğdirmedim, bunu bana oy verenler de, arkadaşlarım da bilsin. 20 yıl olduğu gibi hizmetlerim devam edecek. Beni zorlayan gazeteci arkadaşlara sesleniyorum, isteklerini yerine getirmediğim için bakalım yarın ne yapacaklar.