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Sevgi'nin kaybolan ördeğini polis buldu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Talas ilçesinde ortaokul öğrencisi Sevgi Alyoruk'un (10) kaybolan ördeğini polis, Mobese kameralarından bulup, kendisine teslim etti

10 Ocak 2019 19:39

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Talas ilçesinde ortaokul öğrencisi Sevgi Alyoruk\'un (10) kaybolan ördeğini polis, Mobese kameralarından bulup, kendisine teslim etti.
Ortaokul öğrencisi Sevgi Alyoruk, sabah uyandığında Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi\'ndeki evlerinde beslediği \'Pamuk\' isimli ördeğinin olmadığını gördü. Evin açık bırakılan kapısından çıktığı anlaşılan ördeği aramalarına rağmen bulamayan Alyoruk, gözyaşları içinde İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gitti. Buradaki polislerden ördeğinin bulunmasını istedi. Polisler, küçük kızı teselli ederken, ördeği bulmak için çalışma başlattı. Mobese kameralarından ördeğin evden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta sokak arasında olduğu görüldü. Ördek, polisler tarafından alınıp, getirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde bekleyen Sevgi Alyoruk\'a teslim edildi.
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