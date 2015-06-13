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Dünya

Sevgilisiyle 'yalnız vakit geçirdi' diye kırbaç cezasına çarptırıldı!

Endonezya'da 18-23 yaş arasındaki altı kişinin kırbaç cezaları infaz edildi

13 Haziran 2015 16:31

Endonezya’nın şeriatla yönetilen Açe eyaletinin Banda Açe kentinde, üç çifte çeşitli “suçlardan” kırbaç cezası verildi. Çiftlerden birinin evli olmayan üniversite öğrencileri olduğu belirtilirken, bu çifte “kanunlara aykırı olarak yalnız vakit geçirmeleri” nedeniyle ceza verildiği açıklandı.

AFP’nin haberine göre, 18 ila 23 yaş arasındaki altı kişinin cezalarının infaz edilmesini yaklaşık 1000 kişi izledi. 40 yaşlarındaki başka bir kadın ise “zina nedeniyle” kırbaç cezası aldı.

Kadınlardan birinin acı nedeniyle bayıldığı belirtilirken, şeriat hukuku yetkililerinden Ridwan, kırbaç cezaları başlamadan önce yaptığı açıklamada, “Umut ediyoruz ki kırbaç cezası alanlar hatalarını fark edecekler, utanç duyacaklar ve tövbe edecekler” ifadesini kullandı.

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