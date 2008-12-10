Sevgilisinin tutkulu öpücüğü genç kızı sağır etti

Çin'de erkek arkadaşının "tutkulu" bir öpücük verdiği genç kız sağır oldu.



Yerel basında çıkan haberlerde, Guangdong bölgesinde Zhuhai kentinde yaşayan 20'li yaşlarındaki genç kızın, erkek arkadaşıyla öpüştükten sonra sol kulağının duyma yetisini tamamen kaybettiği şikayetiyle hastaneye gittiği bildirildi.

Genç kızı tedavi eden doktor, China Daily gazetesine yaptığı açıklamada, öpüşme sırasında oluşan basınç farkının kulak zarına zarar verdiğini söyledi.

Öpücük mağduru kızın sol kulağının, iki ay sürecek tedavi sonunda tekrar duymaya başlamasının beklendiği belirtildi.