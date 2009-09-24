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Yaşam

Sevgilisinin kulağını kopardı!

19 yaşındaki öğrenci Stephanie, ayrılmak istediği 29 yaşındaki sevgilisinin saldırısına uğradı.

24 Eylül 2009 03:00

19 yaşındaki öğrenci Stephanie 29 yaşındaki sevgilisine ayrılmak istediğini söyleyince, sevgilisinin saldırısına uğradı.

Kız arkadaşına Mike Tyson stili saldıran saldırgan genç kızın kulağının bir kısmını ısırarak kopardı. Görülen davada mahkeme saldırganın 1 yıl hapis cezası almasına hükmetti.

19 yaşındaki lise öğrencisi Stephanie ve inşaat işçisi Mike'ın hızlı başlayan ilişkisi kıskançlık yüzünden kabusa dönüştü.

Sınıf arkadaşlarının önünde kavga eden çiftin ilişkilerine son noktayı koyan genç kız, aynı günün akşamı kapısına gelen sevgilisinin sadece ikinci bir şans daha istediğini sandı ancak genç kızın üzerine saldıran adam, yere düşürdüğü kızın kulağından bir ısırık alarak kopardı.

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