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Yaşam

Sevgilisinin alışveriş ısrarına dayanamayan adam intihar etti

Çin'de kız arkadaşıyla alışverişe çıkan adam, 5 saatlik alışveriş bitmek bilmeyince yaşamına son vermeyi tercih etti

10 Aralık 2013 16:26

Kız arkadaşının alışveriş yapmaya zorladığı erkek gezdikleri AVM’nin balkonundan atlayarak intihar etti.

Çin’in Jiangsu eyaletindeki Şuzhou kentinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki Tao Hsiao, alışveriş merkezinde beş saat gezdikten sonra kız arkadaşına sıkıldığını ve eve gitmek istediğini söyledi.

Ancak kız arkadaşı alışverişe devam etmek istedi ve başka bir mağazaya girmeleri için Tao’ya ısrar etmeye başladı.

Görgü tanıkları ifadelerinde çiftin ellerinde taşıyabildiklerinden çok daha fazla poşet olduğunu ancak kadının indirimde olan bir ayakkabıcıya girmek için çok ısrarcı davrandığını ve çiftin birbirlerine bağırmaya başladıklarını anlattılar.

Giderek alevlenen tartışma sırasında Tao elindeki poşetleri yere fırlatıp kendisini yedinci kattan boşluğa bıraktı.

Noel süslemelerinin bulunduğu yere düşen Tao, AVM’de paniğe neden oldu. Acil servis ekipleri olaya müdahale etti ancak Tao çarpmanın etkisiyle olay yerinde can verdi. 

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