Sevgilisinin ailesiyle tanışmaya gitti, sopayla dövüldü

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da kız arkadaşı S.U.\'nun ailesi ile tanışmak için evlerine giden 32 yaşındaki M.K., sevgilisinin ağabeyi tarafından sopayla dövüldü.

Olay, dün saat 11.15 sıralarında merkez Palandöken İlçesi\'ndeki Yunusemre Mahallesi\'nde meydana geldi. M.K., kız arkadaşı S.U.\'nun ailesi ile tanışmak için evlerine gitti. İddiaya göre, M.K. evin önünde kız arkadaşının ağabeyi 29 yaşındaki M.U.\'nun saldırısına uğradı. M.U., M.K.\'yı sopayla dövdü.

Yenişehir Polis Merkezi Amirliği\'ne başvuran M.K., \'darp, tehdit ve hakaret\' suçlamasıyla öfkeli ağabeyden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.